Погода в 243 странах мира

Новости погоды

44 минуты назад в Корее Южной в Чеджу (станция с радаром) наблюдался ураган ( 38 м/с 137 км/ч 85 миль/час 74 узла 12 Бфрт).

44 минуты назад в России в Амдерме наблюдалась сильная метель: очень крепкий ветер ( 19 м/с 68 км/ч 43 миль/час 37 узлов 8 Бфрт), порывы 24 м/с 86 км/ч 54 миль/час 47 узлов 9 Бфрт, горизонтальная видимость 0.05 км 0.03 мили.

44 минуты назад в России в Индиге наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 15 м/с 54 км/ч 34 миль/час 29 узлов 7 Бфрт), горизонтальная видимость 0.5 км 0.3 мили.

44 минуты назад в Индонезии в Султан-Хасануддине (аэропорт) наблюдались сильные осадки ( 49 мм 1.93 дюймаводы за 3 часа ).

За последние 12 часов минимальная температура воздуха наблюдалась в России в Делянкире: -55 oC -67 oF .

За последние 12 часов максимальная температура воздуха наблюдалась в Аргентине в Сан-Хуане (аэропорт): +43 oC +109 oF .

44 минуты назад в Корее Северной в горной местности в Чангжине наблюдалась высота снежного покрова 70 см 27.6 дюйма.

44 минуты назад в России в Центральном наблюдалась высота снежного покрова 187 см 73.6 дюйма.