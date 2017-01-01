Погода в 243 странах мира

Новости погоды

2 часа назад в Великобритании в Каирнгормсе наблюдался сильный шторм ( 28 м/с 101 км/ч 63 миль/час 54 узла 10 Бфрт), порывы 37 м/с 133 км/ч 83 миль/час 72 узла 12 Бфрт.

3 часа назад в России в Анабаре наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 15 м/с 54 км/ч 34 миль/час 29 узлов 7 Бфрт), порывы 17 61 38 33 7- 19 м/с 68 км/ч 43 миль/час 37 узлов 8 Бфрт, горизонтальная видимость 0.5 км 0.3 мили.

3 часа назад в России в Бухте Амбарчик наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 17 м/с 61 км/ч 38 миль/час 33 узла 7 Бфрт), порывы 18 65 40 35 8- 21 м/с 76 км/ч 47 миль/час 41 узел 9 Бфрт, горизонтальная видимость менее 0.05 км менее 0.03 мили.

3 часа назад в России на мысе Стерлегова наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 16 м/с 58 км/ч 36 миль/час 31 узел 7 Бфрт), порывы 21 м/с 76 км/ч 47 миль/час 41 узел 9 Бфрт, горизонтальная видимость 0.2 км 0.1 мили.

3 часа назад в Мозамбике в Куамбе наблюдались сильные осадки ( 173 мм 6.81 дюймаводы за 12 часов ).

1 час назад в Чехии в Милесовке наблюдалось сильное смешанное отложение (гололед, изморозь, мокрый снег). Диаметр смешанного отложения составлял 44 мм 1.73 дюйма.

1 час назад в Чехии в Усти-над-Орлици наблюдалось сильное отложение мокрого снега. Диаметр отложения мокрого снега составлял 35 мм 1.38 дюйма.

3 часа назад в Чехии на Лысой Горе наблюдалась сильная изморозь. Диаметр изморозевого отложения составлял 120 мм 4.72 дюйма.

3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Гренландии в Нэви-Оперейтед (метеорологическая обсерватория): -50 oC -58 oF .

За последние 12 часов максимальная температура воздуха наблюдалась в ЮАР в Ауграбисе (метеостанция): +44 oC +111 oF .

3 часа назад в Словакии в горной местности на горе Ломницкий Штит наблюдалась высота снежного покрова 194 см 76.4 дюйма.

3 часа назад в Италии в Кампобассо наблюдалась высота снежного покрова 96 см 37.8 дюйма.