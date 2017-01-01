Погода в 243 странах мира

   см. на карте    
Новости погоды

1 час назад в США на перевале Гвадалупе (AWS) наблюдался сильный шторм ( 28 м/с ), порывы 36 м/с .

2 часа назад в Канаде в Талойоаке (аэропорт) наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 15 м/с ), горизонтальная видимость 0.2 км .

3 часа назад в Малайзии в Сандакан (аэропорт) наблюдались сильные осадки ( 103 мм воды за 24 часа ).

3 часа назад в Китае в Эмэйшане наблюдался сильный гололед. Диаметр отложения при гололеде составлял 42 мм .

За последние 12 часов минимальная температура воздуха наблюдалась в России в Делянкире: -56 oC .

За последние 12 часов максимальная температура воздуха наблюдалась в Аргентине в Санта-Розе: +43 oC .

3 часа назад в Румынии в горной местности на оз. Быля наблюдалась высота снежного покрова 120 см .

3 часа назад в России в Центральном наблюдалась высота снежного покрова 196 см .

Свернуть текст
А
Австралия, Канберра >>>

Австрия, Вена >>>

Азербайджан, Баку >>>

Азорские острова, Понта-Делгада >>>

Албания, Тирана >>>

Алжир, Алжир >>>

Американское Самоа, Паго-Паго >>>

Ангилья (остров), Валли >>>

Ангола, Луанда >>>

Андорра, Андорра-ла-Велья >>>

Антарктида, Южный Полюс >>>

Антигуа и Барбуда, Сент-Джонс >>>

Аргентина, Буэнос-Айрес >>>

Армения, Ереван >>>

Аруба (остров), Ораньестад >>>

Афганистан, Кабул >>>

Б
Багамские острова, Нассау >>>

Бангладеш, Дакка >>>

Барбадос, Бриджтаун >>>

Бахрейн, Манама >>>

Беларусь, Минск >>>

Белиз, Бельмопан >>>

Бельгия, Брюссель >>>

Бенин, Порто-Ново >>>

Бермуды, Гамильтон >>>

Болгария, София >>>

Боливия, Ла-Пас >>>

Босния и Герцеговина, Сараево >>>

Ботсвана, Габороне >>>

Бразилия, Бразилиа >>>

Брит. терр-ия в Инд. океане, Диего-Гарсия >>>

Британские Виргинские Острова, Род-Таун >>>

Бруней, Бандар-Сери-Бегаван >>>

Буве (остров), о. Буве >>>

Буркина-Фасо, Уагадугу >>>

Бурунди, Бужумбура >>>

Бутан, Тхимпху >>>

В
Вануату, Порт-Вила >>>

Ватикан, Ватикан >>>

Великобритания, Лондон >>>

Венгрия, Будапешт Мет-Центр >>>

Венесуэла, Каракас >>>

Виргинские острова, Шарлотта-Амалия >>>

Восточный Тимор, Дили >>>

Вьетнам, Ханой >>>

Г
Габон, Либревиль >>>

Гаити, Порт-о-Пренс >>>

Гайана, Джорджтаун >>>

Гамбия, Банжул >>>

Гана, Аккра >>>

Гваделупа, Бас-Тер >>>

Гватемала, Гватемала >>>

Гвинея-Бисау, Бисау >>>

Гвинея, Конакри >>>

Германия, Берлин >>>

Гернси, Сент-Питер-Порт >>>

Гибралтар, Гибралтар >>>

Гондурас, Тегусигальпа >>>

Гонконг, Гонконг >>>

Гренада, Сент-Джорджес >>>

Гренландия, Нук >>>

Греция, Афины >>>

Грузия, Тбилиси >>>

Гуам, Хагатна >>>

Д
Дания, Копенгаген >>>

Д
Джерси, Сент-Хелиер >>>

Джибути, Джибути >>>

Доминикана, Санто-Доминго >>>

Доминика, Розо >>>

Е
Египет, Каир >>>

З
Замбия, Лусака >>>

Западная Сахара, Эль-Аюн >>>

Зимбабве, Хараре-Бельведер >>>

И
Израиль, Иерусалим >>>

Индия, Нью-Дели >>>

Индонезия, Джакарта >>>

Иордания, Амман >>>

Ирак, Багдад >>>

Иран, Тегеран >>>

Ирландия, Дублин >>>

Исландия, Рейкьявик >>>

Испания, Мадрид >>>

Италия, Рим >>>

Й
Йемен, Сана >>>

К
Кабо-Верде, Прая >>>

Казахстан, Астана >>>

Каймановы острова, Джорджтаун >>>

Камбоджа, Пномпень >>>

Камерун, Яунде >>>

Канада, Оттава >>>

Катар, Доха >>>

Кения, Найроби >>>

Кипр, Никосия >>>

Киргизия, Бишкек >>>

Кирибати, Южная Тарава >>>

Китай, Пекин >>>

Кокосовые острова, Западный остров >>>

Колумбия, Богота >>>

Коморы, Морони >>>

Конго, Дем. Республика, Киншаса >>>

Конго, Республика, Браззавиль >>>

Корея Северная, Пхеньян >>>

Корея Южная, Сеул >>>

Коста-Рика, Сан-Хосе >>>

Кот-д'Ивуар, Ямусукро >>>

Куба, Гавана >>>

Кувейт, Кувейт >>>

Кюрасао, Виллемстад >>>

Л
Лаос, Вьентьян >>>

Латвия, Рига >>>

Лесото, Масеру >>>

Либерия, Монровия >>>

Ливан, Бейрут >>>

Ливия, Триполи >>>

Литва, Вильнюс >>>

Лихтенштейн, Вадуц >>>

Люксембург, Люксембург >>>

М
Маврикий, Порт-Луи >>>

Мавритания, Нуакшот >>>

Мадагаскар, Антананариву >>>

Мадейра, Фуншал >>>

Майотта, Мамудзу >>>

Макао (Аомынь), Макао >>>

Македония, Скопье >>>

Малави, Лилонгве >>>

Малайзия, Куала-Лумпур >>>

Мали, Бамако >>>

Мальдивы, Мале >>>

Мальта, Валлетта >>>

М
Марокко, Рабат >>>

Мартиника, Фор-де-Франс >>>

Маршалловы острова, Маджуро >>>

Мексика, Мехико >>>

Микронезия, федеративные штаты, Паликир >>>

Мозамбик, Мапуту >>>

Молдова, Кишинев >>>

Монако (Княжество), Монако >>>

Монголия, Улан-Батор >>>

Монтсеррат, Плимут >>>

Мьянма, Найпьидо >>>

Н
Намибия, Виндхук >>>

Науру, Маква >>>

Непал, Катманду >>>

Нигерия, Абуджа >>>

Нигер, Ниамей >>>

Нидерландские Антиллы, Виллемстад >>>

Нидерланды, Амстердам >>>

Никарагуа, Манагуа >>>

Ниуэ, Алофи >>>

Новая Зеландия, Веллингтон >>>

Новая Каледония, Нумеа >>>

Норвегия, Осло >>>

Норфолк (остров), Кингстон >>>

О
ОАЭ, Абу-Даби >>>

Оман, Маскат >>>

Остров Рождества, Флайинг-Фиш-Коув >>>

Острова Кука, Аваруа >>>

Острова Питкерн, Адамстаун >>>

П
Пакистан, Исламабад >>>

Палау, Мелекеок >>>

Панама, Панама >>>

Папуа — Новая Гвинея, Порт-Морсби >>>

Парагвай, Асунсьон >>>

Перу, Лима >>>

Польша, Варшава >>>

Португалия, Лиссабон >>>

Пуэрто-Рико, Сан-Хуан >>>

Р
Реюньон, Сен-Дени >>>

Россия, Москва >>>

Руанда, Кигали >>>

Румыния, Бухарест >>>

С
Сальвадор, Сан-Сальвадор >>>

Самоа, Апиа >>>

Сан-Марино, Сан-Марино >>>

Сан-Томе и Принсипи, Сан-Томе >>>

Саудовская Аравия, Эр-Рияд >>>

Свазиленд, Мбабане >>>

Святой Елены (остров), Джеймстаун >>>

Сейшелы, Виктория >>>

Сен-Пьер и Микелон, Сен-Пьер >>>

Сенегал, Дакар >>>

Сент-Винсент и Гренадины, Кингстаун >>>

Сент-Китс и Невис, Бастер >>>

Сент-Люсия, Кастри >>>

Сербия, Белград >>>

Сингапур, Букит-Мерах >>>

Синт-Мартен, Мариго >>>

Сирия, Дамаск >>>

Словакия, Братислава >>>

Словения, Любляна >>>

Соломоновы острова, Хониара >>>

С
Сомали, Могадишо >>>

Судан, Хартум >>>

Суринам, Парамарибо >>>

США, Вашингтон >>>

Сьерра-Леоне, Фритаун >>>

Т
Таджикистан, Душанбе >>>

Таиланд, Бангкок >>>

Тайвань, Тайбэй >>>

Танзания, Дар-Эс-Салам >>>

Теркс и Кайкос (о-ва), Коберн-Таун >>>

Того, Ломе >>>

Токелау, Атафу >>>

Тонга, Нукуалофа >>>

Тринидад и Тобаго, Порт-оф-Спейн >>>

Тувалу, Ваиаку >>>

Тунис, Тунис >>>

Туркменистан, Ашхабад >>>

Турция, Анкара >>>

У
Уганда, Кампала >>>

Узбекистан, Ташкент >>>

Украина, Киев >>>

Уоллис и Футуна, Мата-Уту >>>

Уругвай, Монтевидео >>>

Ф
Фарерские острова, Торсхавн >>>

Фиджи, Сува >>>

Филиппины, Манила >>>

Финляндия, Хельсинки >>>

Фолклендские острова, Порт-Стэнли >>>

Франция, Париж >>>

Французская Гвиана, Кайенна >>>

Французская Полинезия, Папеэте >>>

Французские Южные и Антарктические территории, Мартин-де-Вивье >>>

Х
Хорватия, Загреб >>>

Ц
Центральноафриканская Республика, Банги >>>

Ч
Чад, Нджамена >>>

Черногория, Подгорица >>>

Чехия, Прага >>>

Чили, Сантьяго >>>

Ш
Швейцария, Берн >>>

Швеция, Стокгольм >>>

Шпицберген, Лонгйир >>>

Шри-Ланка, Коломбо >>>

Э
Эквадор, Кито >>>

Экватор. Гвинея, Малабо >>>

Эритрея, Асмара >>>

Эстония, Таллинн >>>

Эфиопия, Аддис-Абеба >>>

Ю
ЮАР, Претория >>>

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Грютвикен >>>

Южный Судан, Джуба >>>

Я
Ямайка, Кингстон >>>

Япония, Токио >>>