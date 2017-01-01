Погода в 243 странах мира

Новости погоды

1 час назад в США на горе Вашингтон наблюдался жестокий шторм ( 29 м/с 104 км/ч 65 миль/час 56 узлов 11 Бфрт).

25 минут назад в Казахстане в Актобе (аэропорт) наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 15 м/с 54 км/ч 34 миль/час 29 узлов 7 Бфрт), горизонтальная видимость 0.2 км 124.3 мили.

2 часа назад в России в Петруни наблюдались сильные осадки ( 201 мм 7.91 дюймаводы за 12 часов ).

2 часа назад в Румынии в Владеасе наблюдалась сильная изморозь. Диаметр изморозевого отложения составлял 180 мм 7.09 дюйма.

2 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в России в Кюсюре: -50 oC -58 oF .

За последние 12 часов максимальная температура воздуха наблюдалась в Свазиленде в Биг-Бенде: +39 oC +102 oF .

2 часа назад в Болгарии в горной местности в Мургаше наблюдалась высота снежного покрова 34 см 13.4 дюйма.

2 часа назад в России в Чокурдахе (аэропорт) наблюдалась высота снежного покрова 161 см 63.4 дюйма.