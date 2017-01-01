Погода в 243 странах мира

Новости погоды

1 час назад в Великобритании в Каирнгормсе наблюдался жестокий шторм ( 31 м/с 112 км/ч 69 миль/час 60 узлов 11 Бфрт).

3 часа назад в России в Марресале наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 16 м/с 58 км/ч 36 миль/час 31 узел 7 Бфрт), порывы 23 83 51 45 9- 25 м/с 90 км/ч 56 миль/час 49 узлов 10 Бфрт, горизонтальная видимость 0.5 км 0.3 мили.

3 часа назад в России в Индиге наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 16 м/с 58 км/ч 36 миль/час 31 узел 7 Бфрт), порывы 21 76 47 41 9- 26 м/с 94 км/ч 58 миль/час 51 узел 10 Бфрт, горизонтальная видимость 0.2 км 0.1 мили.

3 часа назад в России в Сенгейском Шаре наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 16 м/с 58 км/ч 36 миль/час 31 узел 7 Бфрт), порывы 21 м/с 76 км/ч 47 миль/час 41 узел 9 Бфрт, горизонтальная видимость 0.2 км 0.1 мили.

3 часа назад в России в Амдерме наблюдалась сильная метель: очень крепкий ветер ( 19 м/с 68 км/ч 43 миль/час 37 узлов 8 Бфрт), порывы 29 104 65 56 11- 34 м/с 122 км/ч 76 миль/час 66 узлов 12 Бфрт, горизонтальная видимость 0.05 км 0.03 мили.

3 часа назад в России в Усть-Каре наблюдалась сильная метель: очень крепкий ветер ( 18 м/с 65 км/ч 40 миль/час 35 узлов 8 Бфрт), порывы 24 86 54 47 9- 26 м/с 94 км/ч 58 миль/час 51 узел 10 Бфрт, горизонтальная видимость 0.05 км 0.03 мили.

3 часа назад в России в Варандее наблюдалась сильная метель: очень крепкий ветер ( 20 м/с 72 км/ч 45 миль/час 39 узлов 8 Бфрт), порывы 26 м/с 94 км/ч 58 миль/час 51 узел 10 Бфрт, горизонтальная видимость 0.05 км 0.03 мили.

3 часа назад в России на м. Константиновский наблюдалась сильная метель: очень крепкий ветер ( 20 м/с 72 км/ч 45 миль/час 39 узлов 8 Бфрт), порывы 24 86 54 47 9- 28 м/с 101 км/ч 63 миль/час 54 узла 10 Бфрт, горизонтальная видимость менее 0.05 км менее 0.03 мили.

3 часа назад в России на Мысе Болванский наблюдалась сильная метель: шторм ( 22 м/с 79 км/ч 49 миль/час 43 узла 9 Бфрт), горизонтальная видимость 0.2 км 0.1 мили.

3 часа назад в Индонезии в Сумбава-Бесаре (аэропорт) наблюдались сильные осадки ( 109 мм 4.29 дюймаводы за 3 часа ).

1 час назад в Чехии на Лысой Горе наблюдалась сильная изморозь. Диаметр изморозевого отложения составлял 130 мм 5.12 дюйма.

3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Гренландии в Нэви-Оперейтед (метеорологическая обсерватория): -54 oC -65 oF .

3 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Австралии в Мораве (аэропорт): +41 oC +106 oF .

3 часа назад в Корее Северной в горной местности в Чангжине наблюдалась высота снежного покрова 63 см 24.8 дюйма.

3 часа назад в России в Тольке наблюдалась высота снежного покрова 66 см 26 дюймов.