Погода в 243 странах мира

Новости погоды

2 часа назад в США на горе Вашингтон наблюдался жестокий шторм ( 30 м/с 108 км/ч 67 миль/час 58 узлов 11 Бфрт), порывы 34 м/с 122 км/ч 76 миль/час 66 узлов 12 Бфрт.

29 минут назад в Канаде в Репалс-Бее (аэропорт) наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 16 м/с 58 км/ч 36 миль/час 31 узел 7 Бфрт), порывы 20 м/с 72 км/ч 45 миль/час 39 узлов 8 Бфрт, горизонтальная видимость 0.4 км 248.6 мили.

29 минут назад в Канаде в Арвиате (аэропорт) наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 15 м/с 54 км/ч 34 миль/час 29 узлов 7 Бфрт), порывы 19 м/с 68 км/ч 43 миль/час 37 узлов 8 Бфрт, горизонтальная видимость менее 0.05 км менее 0.03 миль.

1 час назад в Чехии в Ческе-Будеевице / Рожнове наблюдались сильные осадки ( 80 мм 3.15 дюймаводы за 1 час ).

1 час назад в Чехии в Милесовке наблюдалось сильное смешанное отложение (гололед, изморозь, мокрый снег). Диаметр смешанного отложения составлял 110 мм 4.33 дюйма.

29 минут назад в Словакии на горе Хопок наблюдалась сильная изморозь. Диаметр изморозевого отложения составлял 220 мм 8.66 дюйма.

2 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в России в Делянкире: -57 oC -71 oF .

За последние 12 часов максимальная температура воздуха наблюдалась в ЮАР в Ауграбисе (метеостанция): +44 oC +111 oF .

2 часа назад в Словакии в горной местности на горе Ломницкий Штит наблюдалась высота снежного покрова 142 см 55.9 дюйма.

2 часа назад в России в Марково наблюдалась высота снежного покрова 84 см 33.1 дюйма.