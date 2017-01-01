Погода в 243 странах мира

Новости погоды

1 час назад в США на перевале Гвадалупе (AWS) наблюдался сильный шторм ( 28 м/с 101 км/ч 63 миль/час 54 узла 10 Бфрт), порывы 36 м/с 130 км/ч 81 миль/час 70 узлов 12 Бфрт.

2 часа назад в Канаде в Талойоаке (аэропорт) наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 15 м/с 54 км/ч 34 миль/час 29 узлов 7 Бфрт), горизонтальная видимость 0.2 км 124.3 мили.

3 часа назад в Малайзии в Сандакан (аэропорт) наблюдались сильные осадки ( 103 мм 4.06 дюймаводы за 24 часа ).

3 часа назад в Китае в Эмэйшане наблюдался сильный гололед. Диаметр отложения при гололеде составлял 42 мм 1.65 дюйма.

За последние 12 часов минимальная температура воздуха наблюдалась в России в Делянкире: -56 oC -69 oF .

За последние 12 часов максимальная температура воздуха наблюдалась в Аргентине в Санта-Розе: +43 oC +109 oF .

3 часа назад в Румынии в горной местности на оз. Быля наблюдалась высота снежного покрова 120 см 47.2 дюйма.

3 часа назад в России в Центральном наблюдалась высота снежного покрова 196 см 77.2 дюйма.