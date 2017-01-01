Погода в 243 странах мира

Новости погоды

1 час назад в Великобритании в Каирнгормсе наблюдался ураган ( 35 м/с 126 км/ч 78 миль/час 68 узлов 12 Бфрт).

30 минут назад в Казахстане в Караганде / Сары-Арке (аэропорт) наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 16 м/с 58 км/ч 36 миль/час 31 узел 7 Бфрт), горизонтальная видимость 0.5 км 279.6 мили.

3 часа назад в Папуа — Новой Гвинее в Токуа (аэропорт) наблюдались сильные осадки ( 157 мм 6.18 дюймаводы за 24 часа ).

3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в России в Сухане: -48 oC -54 oF .

1 час назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Австралии в Бердсвилле (аэропорт): +43 oC +109 oF .

3 часа назад в Румынии в горной местности на оз. Быля наблюдалась высота снежного покрова 114 см 44.9 дюйма.

3 часа назад в России в Центральном наблюдалась высота снежного покрова 182 см 71.7 дюйма.

3 часа назад в Антарктиде в горной местности на ст. Восток наблюдалась высота снежного покрова 115 см 45.3 дюйма.