Погода в 243 странах мира

Новости погоды

3 часа назад в США на горе Вашингтон наблюдался ураган ( 46 м/с 166 км/ч 103 миль/час 89 узлов 12 Бфрт).

28 минут назад в США на горе Вашингтон наблюдалась сильная метель: сильный шторм ( 26 м/с 94 км/ч 58 миль/час 51 узел 10 Бфрт), порывы 28 м/с 101 км/ч 63 миль/час 54 узла 10 Бфрт, горизонтальная видимость менее 0.05 км менее 0.03 миль.

3 часа назад на Коморах в Хахае (аэропорт) наблюдались сильные осадки ( 160 мм 6.3 дюймаводы за 24 часа ).

3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в России в Жилинде: -54 oC -65 oF .

3 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Австралии в Лермонте (аэропорт): +44 oC +111 oF .

3 часа назад в Словакии в горной местности на горе Ломницкий Штит наблюдалась высота снежного покрова 186 см 73.2 дюйма.

3 часа назад в Чехии в Праге / Либуше наблюдалась высота снежного покрова 97 см 38.2 дюйма.