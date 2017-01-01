Погода в 243 странах мира

Новости погоды

1 час назад в Канаде на о. Сартин наблюдался сильный шторм ( 27 м/с 97 км/ч 60 миль/час 52 узла 10 Бфрт).

1 час назад в Казахстане в Мугалжаре наблюдалась сильная метель: очень крепкий ветер ( 19 м/с 68 км/ч 43 миль/час 37 узлов 8 Бфрт), горизонтальная видимость 0.5 км 0.3 мили.

1 час назад в России на о. Врангеля наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 17 м/с 61 км/ч 38 миль/час 33 узла 7 Бфрт), горизонтальная видимость 0.5 км 0.3 мили.

1 час назад в России в Бухте Амбарчик наблюдалась сильная метель: крепкий ветер ( 16 м/с 58 км/ч 36 миль/час 31 узел 7 Бфрт), порывы 20 м/с 72 км/ч 45 миль/час 39 узлов 8 Бфрт, горизонтальная видимость 0.2 км 0.1 мили.

3 часа назад в Австралии в Лавертоне (аэропорт) наблюдались сильные осадки ( 67 мм 2.64 дюймаводы за 6 часов ).

1 час назад в России в Саратове / Центральном (аэропорт) наблюдалось сильное смешанное отложение (гололед, изморозь, мокрый снег). Диаметр смешанного отложения составлял 54 мм 2.13 дюйма.

3 часа назад в Чехии на Лысой Горе наблюдалась сильная изморозь. Диаметр изморозевого отложения составлял 140 мм 5.51 дюйма.

1 час назад минимальная температура воздуха наблюдалась в России в Делянкире: -51 oC -60 oF .

1 час назад максимальная температура воздуха наблюдалась в США в Перу (аэропорт): +44 oC +111 oF .

1 час назад в Корее Северной в горной местности в Чангжине наблюдалась высота снежного покрова 63 см 24.8 дюйма.

1 час назад в Корее Северной в Хесане наблюдалась высота снежного покрова 38 см 15 дюймов.